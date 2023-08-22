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Міськрада просить харків’ян не відвідувати кладовища та меморіали

Міськрада просить харків’ян не відвідувати кладовища та меморіали

КП «Ритуал» нагадує про мінну небезпеку на Польському меморіалі жертвам тоталітаризму, кладовищі №17 (вул. Курочкіна Гора, 1), кладовищах №15 (вул. Володі Дубініна) та №13 (вул. Пушкінська, 108).

Вхід на них – заборонений, повідомляють на сайті міськради.

Також харків’ян просять уникати скупчень людей у пам’ятних місцях, на меморіалах та Алеях слави.

В умовах воєнного стану це особливо небезпечно напередодні Дня міста та Дня Незалежності України.

Детальну інформацію щодо роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.

Агентство Телевидения Новости

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