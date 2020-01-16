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На Харьковщине уволен глава Купянской райгосадминистрации

На Харьковщине уволен глава Купянской райгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский уволил главу Купянской райгосадминистрации на Харьковщине. 

Соответствующее распоряжение об этом опубликовано сегодня, 16 января, на сайте президента Украины. 

"Уволить Николая Сытника с должности главы Купянской районной государственной администрации Харьковской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - сказано в документе.

Николай Сытник возглавлял Купянскую РГА с апреля 2014 года. 

В декабре 2019 года Сытник был избран главой Куриловской ОТГ в Купянском районе.

Агентство Телевидения Новости

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