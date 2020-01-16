Сегодня 13:30
Просмотров: 121
На Харьковщине уволен глава Купянской райгосадминистрации
Президент Владимир Зеленский уволил главу Купянской райгосадминистрации на Харьковщине.
Соответствующее распоряжение об этом опубликовано сегодня, 16 января, на сайте президента Украины.
"Уволить Николая Сытника с должности главы Купянской районной государственной администрации Харьковской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - сказано в документе.
Николай Сытник возглавлял Купянскую РГА с апреля 2014 года.
В декабре 2019 года Сытник был избран главой Куриловской ОТГ в Купянском районе.
Загрузка...