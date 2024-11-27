На Харківщині готують об’єкти критичної інфраструктури до довготривалих знеструмлень

В Харківській області триває робота для забезпечення альтернативними джерелами живлення об’єктів критичної інфраструктури. Питання обговорили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Як зазначили в ОВА, усі об’єкти критичної інфраструктури, соціальної та медичної сфери забезпечені генераторами різної потужності. Загалом встановлено понад 1220 альтернативних джерел живлення. Також устаткування забезпечено паливно-мастильними матеріалами на понад три доби роботи. Територіальні громади Харківщини забезпечені 27 когенераційними установками. Зокрема, триває будівництво блочно-модульних котелень у трьох громадах.

«Наразі для Харківської області це пріоритетне питання. Аби жителі регіону у разі довготривалих знеструмлень мали тепло- та водопостачання вживаємо усіх необхідних заходів», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також у Харкові розроблені та погоджені альтернативні автобусні маршрути на випадок ускладнення роботи електротранспорту. У разі знеструмлень систем водопостачання у Харкові забезпечать підвезення води.

«Окрім наявної кількості Пунктів незламності маємо додатковий резерв, який зможемо розгорнути у разі виникнення надзвичайної ситуації. Усі установи соціальної та медичної галузей міського підпорядкування в повній мірі забезпечені альтернативними джерелами живлення і продовжуватимуть роботу», – додав директор Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

Агентство Телевидения Новости