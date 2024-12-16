На Харківщині в одному з медзакладів обласного центру встановили нову котельню

Завдяки сучасному обладнанню пацієнти та персонал медзакладу матимуть більш комфортні умови перебування.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Попри виклики повномасштабної війни, ми продовжуємо роботу з енергетичної децентралізації критичної інфраструктури Харківщини. До спроможної мережі об’єктів охорони здоров’я області входять 43 заклади. Станом на сьогодні всі заклади охорони здоров’я області забезпечені додатковими джерелами теплопостачання. За підтримки ЮНІСЕФ на базі трьох медзакладів встановлюють модульні котельні. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за увагу до Харківщини та системну підтримку сфери охорони здоров’я регіону», – зазначив Олег Синєгубов.

Усі заклади охорони здоров’я, що входять до спроможної мережі, забезпечені також електрогенераторами та запасом палива для їх функціонування впродовж 5 діб, додав начальник Харківської ОВА.

Потужність модульної котельні становить 1,6 МВт, чого цілком достатньо, аби забезпечити теплом понад 300 пацієнтів та 100 осіб персоналу головного корпусу лікарні у разі тривалого відключення електроенергії. У цьому корпусі розташовані основні відділення, зокрема, хірургії та реанімації, розповів медичний директор ОДКЛ Олексій Савво.

Будівництво котельні було розпочате у серпні цього року, наразі роботи виконані на 99%.

«Ця котельня на 95% складається з матеріалів українських виробників. Завтра плануємо здійснити випробувальний запуск. Поряд із котельнею облаштована дизель-генераторна установка, яка забезпечуватиме безперебійне живлення для насосів, що подають тепло до приміщень лікарні», – розповів виконроб Володимир Кожин.

Агентство Телевидения Новости