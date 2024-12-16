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16.12.2024 18:38
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У «Дії» запрацювала нова програма «єКнига»: хто може отримати 908 гривень

У «Дії» запрацювала нова програма «єКнига»: хто може отримати 908 гривень

У застосунку «Дія» запрацювала програма «єКнига». У її рамках частина українців може отримати 908 гривень на купівлю книжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

«Усі, кому виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою», – розповів Шмигаль.

Прем’єр уточнив, що для отримання грошей необхідно:

у застосунку «Дія» обрати «Сервіси» – «єКнига»;відкрити рахунок в одному з банків зі списку;подати заявку на виплату.

Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців від дня нарахування в книгарнях, які беруть участь у програмі. Якщо кошти не будуть використані, їх повернуть на рахунок Українського інституту книги.

Шмигаль наголосив, що такий крок дасть змогу не тільки заохотити молодих українців до читання рідною мовою, а й підтримати видавців, виробничі потужності яких постраждали від російських ударів.

Агентство Телевидения Новости

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