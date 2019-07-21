На Кировоградщине обнаружена кастюля-cейф для бюллетеней

В селе Большая Андрусовка Кировоградской области избирательная комиссия использовала кастрюлю вместо сейфа на выборах в Верховную Раду.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила Зоя Лебедь, координатор "Опоры" в Кировоградской области.

"Ситуация произошла из-за конфликта в объединенной территориальной общине, когда село Великая Андрусовка отказывалась ехать по сейф в село Подорожнее, который там хранился. Это была сугубо инициатива местного руководства. Позже с помощью полиции они поехали, забрали сейф, установили его и перенесли туда бюллетени", - рассказала Лебедь.

Агентство Телевидения Новости