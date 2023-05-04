На Сатлівці в пошкоджених обстрілами будинках відновлюють комунікації

Бригади Салтівського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» відновлюють комунікації у зруйнованих обстрілами будинках.

Як повідомила сьогодні, 3 травня, майстер дільниці Салтівського району Ірина Решетилова, продовжуються роботи з відновлення водопостачання в одному з будинків на вул. Бучми.«Проводимо ремонт в одному з найбільш постраждалих будинків на цій вулиці. Роботи багато, у будівлі після неодноразових обстрілів практично не залишилося цілих вікон, і від холоду були розморожені та пошкоджені всі стояки. Але деякі мешканці залишилися, і ми обслуговували будинок навіть у період активних бойових дій. Зараз все більше харків’ян повертається додому, і вони звертаються до нас із проханням відновити водопостачання у квартирах. У цьому будинку вже підключили до мережі 17 стояків із запланованих 28», – зазначила Ірина Решетилова.За її словами, повністю відновити усі внутрішньобудинкові системи планують до кінця травня. Роботи виконуються за заявками від споживачів, які повернулися або планують повернутись додому.«Перевіряється вся внутрішньобудинкова система, оновлюються пошкоджені комунікації, встановлюється запірна арматура. Обслуговуємо тільки споживачів, які повернулися, щоб не залити порожні квартири, мешканці яких відсутні», – розповіла Ірина Решетилова.Вона наголосила, що на початок травня у всіх будинках комунальної форми власності послуги підключені. Виняток становлять три будинки, в яких зруйновано конструкції.

Агентство Телевидения Новости