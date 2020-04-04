На захисті прав дітей: місцева прокуратура вимагає утворити службу у справах дітей

Дергачівської місцевою прокуратурою до суду направлено позовну заяву про визнання незаконною бездіяльності та зобов’язання утворити службу у справах дітей у складі виконавчих органів в одній із селищних рад.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Станіслава Пієва, встановлено, що в жовтні 2017 року у Дергачівському районі створено об’єднану територіальну громаду, до складу якої входить 7 населених пунктів. На вказаній території проживає 1639 дітей, у тому числі діти-сироти, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, діти, позбавлені батьківського піклування.

Проте, у порушення вимог законодавства у сфері охорони дитинства щодо захисту прав дітей, у складі відповідних виконавчих органів селищної ради не утворено службу у справах дітей як орган опіки і піклування.

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад мають самостійно здійснювати діяльність, пов’язану із захистом прав дитини. Зокрема об’єднаним територіальним громадам передано повноваження стосовно влаштування під опіку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також органами опіки і піклування визначено виконавчі органи об’єднаних територіальних громад, які провадять діяльність із соціального захисту дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Вищевикладене стало підставою для того, щоб Дергачівська місцева прокуратура, з метою захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства щодо захисту прав дітей, звернулась до суду з відповідним позовом.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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