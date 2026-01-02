Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:37
Просмотров: 60

На захист українських міст стали ще два комплекси ППО Patriot

На захист українських міст стали ще два комплекси ППО Patriot

На бойове чергування стали ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot, які Україна отримала від Німеччини

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Ще два комплекси Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури. Як повідомляв раніше міністр оборони України Денис Шмигаль, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини", - зазначили в Міноборони.

Там нагадали, що Patriot – зенітний ракетний комплекс виробництва США та одна з найдосконаліших систем ППО у світі. Призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Зимова підтримка»: понад 370 тисяч найменш захищених українців уже отримали по ₴6500
Сегодня 07:20    5
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ворожий агент, який коригував атаки рф по енергетиці Запоріжжя та Дніпра
Сегодня 07:12    22
Накануне Нового года состоялся ещё один звонок Украины, США и Европы
Сегодня 06:51    65
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно
Сегодня 06:47    71
В течение всего прошлого года российская армия практически каждый день запускала по Украине ракеты и дроны-камикадзе — ISW
Сегодня 06:44    75
Харків. Підсумок 2025 року — мовою цифр, за якими стоять люди
Сегодня 06:30    73
Які основні зміни для українців з 1 січня 2026 року?
Сегодня 06:24    72
росія 1 січня атакувала порти України
Сегодня 06:17    79
Провал спецслужб рф ― командир РДК Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР
Сегодня 06:10    93
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    125
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 