Нацбанк звітував про позитивну динаміку розвитку фінансового ринку України

Близько 87% заходів Стратегії з розвитку фінансового ринку України виконані або виконуються за графіком.

Про це говориться у звіті Національного банку України.

Позитивна динаміка спостерігається за всіма індикаторами досягнення стратегічних цілей, зазначено на сайті установи.

Серед ключових досягнень за 2023–2024 роки НБУ називає, зокрема, затвердження трьох стратегій: стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, стратегії з розвитку кредитування та національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року.

Також регулятор згадує ухвалення Закону України "Про кредитні спілки" та говорить про проведення оцінки стійкості, "що включає AQR та оцінку показників діяльності 20 найбільших банків за базовим сценарієм із визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу".

"Національний банк спільно з іншими фінансовими регуляторами наполегливо працює над збереженням макроекономічної та фінансової стабільності. Це критично важливо в умовах повномасштабної війни та для подальшого відновлення країни", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

"Паралельно ми модернізуємо фінансовий сектор, робимо його прозорим, стійким та поступово забезпечуємо його відповідність стандартам ЄС. Зокрема, маємо прогрес щодо регулювання фінансових послуг, монетарної політики, впевнено рухаємось до продовження лібералізації руху капіталу та посилення незалежності центрального банку", – повідомив він.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»