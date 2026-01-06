Національний художній музей співпрацює з розвідкою для пошуку втрачених під час Другої світової творів мистецтва

Генеральна директорка Національного художнього музею України Юлія Литвинець в ефірі Радіо Культура розповіла, що установа продовжує роботу над ідентифікацією та поверненням мистецьких творів, втрачених під час Другої світової війни. Частину цієї діяльності музей здійснює у співпраці зі Службою зовнішньої розвідки України.

За її словами, таке партнерство допомагає відстежувати маршрути переміщення творів, які були вивезені нацистами або зникли під час окупації. У межах дослідницької роботи фахівці музею звіряють дані власних архівів із міжнародними базами — зокрема, фонду Берлінського історичного музею, де зберігаються картотеки на вивезені об'єкти.

Литвинець зазначила, що спецфонди музею, у яких зберігалися роботи репресованих митців, мали складну історію. Під час Другої світової війни ці фонди не підлягали евакуації, а тому стали вразливими до розграбування. Нацисти вивезли з музею близько 80 творів, які демонстрували в Європі як "дегенеративне мистецтво Східної Європи".

Після війни частину робіт вдалося повернути, однак втрати музею залишаються колосальними — понад 60 тисяч одиниць, серед яких живопис, скульптура, ікони та декоративне мистецтво. Лише 282 твори повернулися до колекції.

Керівниця музею наголосила, що під час пошуків часто виявляються складні історії окремих робіт. Деякі твори опинилися у приватних колекціях у Європі чи США, інші залишилися в музеях Росії та Білорусі. Водночас частина власників усвідомлює, що володіє викраденими творами, але правові механізми їхнього повернення поки недостатньо врегульовані.

Юлія Литвинець підкреслила, що робота з пошуку й повернення втраченого культурного надбання має бути не лише ініціативою окремих дослідників, а й закріпленою на законодавчому рівні. Вона зазначила, що сучасна війна також призводить до нових втрат музейних колекцій, і боротьба за їхнє збереження є продовженням боротьби за історичну пам'ять України.

Джерело: suspilne.media

