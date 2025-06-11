НАТО вирішує як допомогати Україні не згадуючи росію та Китай

Союзники по НАТО розглянуть можливість включення внесків на підтримку оборони України до нової цілі з оборонних витрат, яку очікують затвердити на саміті лідерів Альянсу наприкінці цього місяця — Bloomberg.

Північноатлантичний альянс також запропонує поступове усунення бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією — це зазначено у попередньому проєкті декларації саміту.

Цей проєкт, імовірно, зазнає змін до остаточного затвердження на зустрічі в Гаазі.

Односторінкова декларація зосереджена виключно на оборонних витратах, що різко контрастує з минулорічною заявою, яка мала понад 5000 слів та містила обіцянку довгострокової підтримки безпеки України.

«Короткий формат заяви та самого саміту — який включатиме вечерю з королем Нідерландів і лише одну робочу сесію, присвячену оборонним витратам — спрямовані на обмеження потенційних публічних суперечок між президентом США Дональдом Трампом та іншими союзниками.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сконцентрував саміт на тому, щоб досягти результату, прийнятного для Трампа, у формі домовленості між країнами-членами Альянсу виділяти не менше 5% ВВП на оборону.Вони також прагнуть утримати США в Альянсі як повноцінного учасника», — повідомляють обізнані з питанням джерела.

Країни-члени зобов'язуються до 2032 року спрямовувати не менше 3,5% економічного продукту на базові потреби оборони, плюс додаткові 1,5% на захист інфраструктури, оборону кібермереж та забезпечення цивільної готовності, таким чином досягаючи порога в 5%, на якому наполягають США.

Варто відзначити, що в декларації відсутня перспектива членства України в Альянсі, яка була центральною темою попередніх самітів.

Не фігурує й торішнє зобов’язання у 40 млрд дол. військової допомоги Києву.

Попередній проєкт декларації підтверджує зобов’язання союзників щодо колективної оборони: напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх, а союзники відповідно реагуватимуть.

Раніше Трамп уже викликав хвилювання серед країн НАТО, коли припустив, що США можуть не захищати союзників, які не досягнуть узгодженого рівня оборонних витрат.

У документі росія вперше прямо названа «загрозою» євроатлантичній безпеці — на чому наполягала більшість країн-членів.

При цьому росію не названо агресором проти України.

Крім того, у тексті не згадується Китай, якого раніше називали «ключовим фактором», що підтримує війну росії.

Джерело: https://t.me/znua_live/205559

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