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НАТО вирішує як допомогати Україні не згадуючи росію та Китай

НАТО вирішує як допомогати Україні не згадуючи росію та Китай

Союзники по НАТО розглянуть можливість включення внесків на підтримку оборони України до нової цілі з оборонних витрат, яку очікують затвердити на саміті лідерів Альянсу наприкінці цього місяця — Bloomberg.

Північноатлантичний альянс також запропонує поступове усунення бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією — це зазначено у попередньому проєкті декларації саміту.

Цей проєкт, імовірно, зазнає змін до остаточного затвердження на зустрічі в Гаазі.

Односторінкова декларація зосереджена виключно на оборонних витратах, що різко контрастує з минулорічною заявою, яка мала понад 5000 слів та містила обіцянку довгострокової підтримки безпеки України.

«Короткий формат заяви та самого саміту — який включатиме вечерю з королем Нідерландів і лише одну робочу сесію, присвячену оборонним витратам — спрямовані на обмеження потенційних публічних суперечок між президентом США Дональдом Трампом та іншими союзниками.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сконцентрував саміт на тому, щоб досягти результату, прийнятного для Трампа, у формі домовленості між країнами-членами Альянсу виділяти не менше 5% ВВП на оборону.Вони також прагнуть утримати США в Альянсі як повноцінного учасника», — повідомляють обізнані з питанням джерела.

Країни-члени зобов'язуються до 2032 року спрямовувати не менше 3,5% економічного продукту на базові потреби оборони, плюс додаткові 1,5% на захист інфраструктури, оборону кібермереж та забезпечення цивільної готовності, таким чином досягаючи порога в 5%, на якому наполягають США.

Варто відзначити, що в декларації відсутня перспектива членства України в Альянсі, яка була центральною темою попередніх самітів.

Не фігурує й торішнє зобов’язання у 40 млрд дол. військової допомоги Києву.

Попередній проєкт декларації підтверджує зобов’язання союзників щодо колективної оборони: напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх, а союзники відповідно реагуватимуть.

Раніше Трамп уже викликав хвилювання серед країн НАТО, коли припустив, що США можуть не захищати союзників, які не досягнуть узгодженого рівня оборонних витрат.

У документі росія вперше прямо названа «загрозою» євроатлантичній безпеці — на чому наполягала більшість країн-членів.

При цьому росію не названо агресором проти України.

Крім того, у тексті не згадується Китай, якого раніше називали «ключовим фактором», що підтримує війну росії.

Джерело: https://t.me/znua_live/205559

Новости портала «Весь Харьков»

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