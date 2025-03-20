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НАЗК – незалежний та ефективний орган у боротьбі з корупцією

НАЗК – незалежний та ефективний орган у боротьбі з корупцією

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

18 березня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відзначило десятиліття своєї діяльності.

▶️ Засноване у 2015 році, НАЗК стало важливим елементом антикорупційної інфраструктури України, яку держава розбудовує спільно із громадянським суспільством.

▶️ Серед досягнень Агентства – запровадження прозорого процесу декларування та дієвих інструментів контролю за статками публічних службовців.

▶️ Завдяки моніторингу способу життя посадовців, НАЗК з 2023 року виявило незаконне збагачення на понад 1,26 млрд гривень.

▶️ Боротьба з корупцією є одним з головних пріоритетів як для керівництва держави, так і для громадянського суспільства України.

▶️ У своєму звіті за 2024 рік Єврокомісія відзначила, що НАЗК продемонструвало свою незалежність від політичних та корисливих інтересів.

Джерело: https://t.me/spravdi/45595

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