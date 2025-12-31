НАЗК оголосило старт кампанії звітування щодо лобістської діяльності

З 1 січня 2026 року вперше стартує кампанія звітування щодо лобістської діяльності. До 31 липня лобісти мають подати звіт за перше півріччя, до 31 січня наступного року – за друге.

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Відповідно до Закону України "Про лобіювання" кожен лобіст має подавати звіт щодо лобіювання до Реєстру прозорості (Реєстр) двічі на рік (за кожне півріччя)", – говориться у повідомленні.

"Лобісти, які зареєструвались з 1 вересня 2025 року, зокрема і ті, що припинили та зупинили свій статус, зобов'язані подати звіти щодо лобіювання за період фактичного здійснення ними лобістської діяльності, тобто з моменту реєстрації і до 31 грудня 2025 року включно", – додає НАЗК.

Термін подання звітів – з 00:00 1 січня до 23:59 31 січня 2026 року.

Звіт подається в електронному вигляді, за допомогою функціональних можливостей Реєстру, має охоплювати всі сфери лобіювання, в яких працював лобіст. Він має містити відомості щодо клієнтів і бенефіціарів лобіювання, предметів лобіювання (нормативно-правових актів (НПА), щодо яких здійснювалось лобіювання) та об'єктів лобіювання (державних органів та інших суб'єктів).

Крім того, мають бути вказані суми коштів, витрачених на лобіювання (у разі якщо лобіювання здійснювалось без укладення договору лобіювання), зустрічі та спілкування з посадовцями, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, внески на підтримку політичних партій та виборчих фондів.

Також НАЗК зазначає, що лобісти у власному електронному кабінеті реєстру вже мають можливість заповнювати чернетку звіту щодо лобіювання (без можливості подати цей звіт до початку періоду звітування). Чернетка звіту щодо лобіювання не відображається у публічній частині реєстру до подання цього звіту.

Джерело: epravda.com.ua

