Індустріальний та Холодногірський райони: тривають ремонти в найбільш пошкоджених будинках (фото)

В Індустріальному районі триває ремонт найбільш пошкоджених будинків.

Зокрема, працівники будівельних компаній відновлюють бетонні перекриття, сходові клітини та внутрішньобудинкові мережі опалення й водопостачання.

У зв’язку з частковою руйнацією та наявністю значних тріщин у стінах житлового будинку по вул. Полтавський Шлях у Холодногірському районі фахівці КП «Харківспецбуд» відновлюють цегляну кладку стін та посилюють їх металевими конструкціями, повідомляє міськрада.

Своєю чергою фахівці АТ «Житлобуд-1» та АТ «Житлобуд-2» продовжують ремонтні роботи у житлових будинках, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів по вул. Холодногірській та вул. Великій Панасівській.

Агентство Телевидения Новости