Інформаційно-диспетчерська служба «1562» прийняла понад 50 тисяч звернень харків’ян

Інформаційно-диспетчерська служба «1562» з 29 квітня по 15 червня зареєструвала 50,2 тис. повідомлень від мешканців міста Харкова.

Так, 48,8 тис. звернень надійшли телефоном та 1,4 тис. – через оновлений вебпортал служби. Понад 36,7 тис. повідомлень вже відпрацьовані комунальними службами міста, на розгляді залишаються близько 13 тис. звернень. Також за цей період було оприлюднено 5,4 тис. оголошень про аварійні та планові відключення послуг з питань електропостачання, гарячого та холодного водопостачання, газифікації та ліфтового господарства. Щоб бути проінформованими про відключення, мешканці можуть самостійно отримати таку інформацію на порталі «1562» у розділі «Оголошення служб» та через чат-бот у телеграм.

Нагадаємо, через портал «1562» харків’яни можуть оперативно подати повідомлення та самостійно контролювати процес виконання робіт, авторизувавшись в особистому кабінеті. Також з метою підвищення якості обслуговування впроваджено службу автоматичних обдзвонів, за допомогою якої харків’яни можуть підтвердити виконання робіт службами міста.

Агентство Телевидения Новости