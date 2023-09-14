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Нова поштова марка на честь річниці деокупації Харківщини: «Укрпошта»

Нова поштова марка на честь річниці деокупації Харківщини: «Укрпошта»

«Укрпошта» 14 вересня вводить нову поштову марку «Міста Героїв. Харківщина» на честь річниці визволення від росіян міст регіону – Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкова.

Як повідомляє пресслужба поштового оператора в Telegram, у поштовий набір ввійшли чотири листівки, присвячені бійцям нацгвардії, поліціянтам, підприємцям та музейникам, пише УНІАН.

 Тираж блоку нової марки дорівнює 75 тисяч екземплярів.

Номінал марок — М, що дорівнює 18 грн та відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України. 

Агентство Телевидения Новости

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