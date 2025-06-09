Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:20
Просмотров: 28

Нова північнокорейська авіаційна ракета PL-12 є аналогом американської AIM-120

Нова північнокорейська авіаційна ракета PL-12 є аналогом американської AIM-120

Північна Корея має до 20 винищувачів МиГ-29, тож демонструє нову авіаційну ракету класу «повітря-повітря», схожу на західні AIM-120 AMRAAM. Джерела вказують, що ця ракета може бути створена на основі технологій, які росія ще у 1990-х роках передала Китаю для проекту PL-12 — китайського аналога американської ракети.

За словами авторів, держава-терористка рф і Китай у 1990-х роках співпрацювали у межах «Проекту 129», що курувався МКБ «Вымпел», і Китай отримав ключові технології — ймовірно, головки самонаведення та навігаційні системи від Р-77. Це дає підстави припускати, що аналогічним чином росія могла поділитися з КНДР технологіями для нової ракети.

Разом з тим, залишається незрозумілим, чи справді північнокорейські МиГ-29 отримали модернізацію до рівня, що дозволяє використовувати такі ракети. Хоча у пропагандистських матеріалах КНДР з’являються кадри пусків нової ракети, експерти не мають достатніх доказів щодо її реальних можливостей.

Цікаво, що Північна Корея також демонструє свою копію протикорабельної ракети Х-35 під позначенням Kumsong-3 (KN-19), яка нібито отримала авіаційний варіант. Аналітики IISS припускають, що і тут могла бути російська технічна допомога, хоча документальних підтверджень поки що немає. Отже, питання про джерело та реальні можливості цих ракет у Північній Кореї залишається відкритим.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: зброя, КНДР

Читайте ещё:

У росії мріють про удари по Україні ядерним "Орєшніком" і взагалі ЯО – але цього не буде. І ось чому
Сегодня 10:07    43
Штучний інтелект і рої дронів: Україна представила на виставці в Японії розробки для армії
Сегодня 07:47    112
росіяни розпочали використовувати лазерну зброю проти українських дронів: до чого тут Китай
Сегодня 06:53    144
Французькі компанії виготовлятимуть дрони в Україні — натомість Київ ділитиметься досвідом
08.06.2025 08:20    106
росія за три місяці виробляє стільки ж боєприпасів, скільки НАТО за рік, — генсек НАТО Марк Рютте
07.06.2025 10:22    123
Війна між росією та Україною останніми тижнями різко загострилася
07.06.2025 06:20    191
США віддали куплену Україні зброю проти дронів на Близький Cхід
06.06.2025 06:20    230
Шокирующее открытие на границе с Украиной
05.06.2025 11:45    240
Saab представил легкую противотанковую систему нового поколения Carl-Gustaf M4
05.06.2025 11:11    134
российские оккупанты стали получать северокорейские миномёты
05.06.2025 06:47    117
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 