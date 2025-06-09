Північна Корея має до 20 винищувачів МиГ-29, тож демонструє нову авіаційну ракету класу «повітря-повітря», схожу на західні AIM-120 AMRAAM. Джерела вказують, що ця ракета може бути створена на основі технологій, які росія ще у 1990-х роках передала Китаю для проекту PL-12 — китайського аналога американської ракети.

За словами авторів, держава-терористка рф і Китай у 1990-х роках співпрацювали у межах «Проекту 129», що курувався МКБ «Вымпел», і Китай отримав ключові технології — ймовірно, головки самонаведення та навігаційні системи від Р-77. Це дає підстави припускати, що аналогічним чином росія могла поділитися з КНДР технологіями для нової ракети.

Разом з тим, залишається незрозумілим, чи справді північнокорейські МиГ-29 отримали модернізацію до рівня, що дозволяє використовувати такі ракети. Хоча у пропагандистських матеріалах КНДР з’являються кадри пусків нової ракети, експерти не мають достатніх доказів щодо її реальних можливостей.

Цікаво, що Північна Корея також демонструє свою копію протикорабельної ракети Х-35 під позначенням Kumsong-3 (KN-19), яка нібито отримала авіаційний варіант. Аналітики IISS припускають, що і тут могла бути російська технічна допомога, хоча документальних підтверджень поки що немає. Отже, питання про джерело та реальні можливості цих ракет у Північній Кореї залишається відкритим.

Джерело: noworries.news

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