Новоназначенный гендиректор "Харьковских тепловых сетей" Скопенко подал электронную декларацию.

Новоназначенный генеральный директор "Харьковских тепловых сетей" Василий Скопенко подал электронную декларацию.

Соответствующий документ был опубликован 3 февраля на сайте НАПК.

Согласно опубликованным данным, в Харькове Скопенко владеет жилым домом площадью 88,8 кв.м, жилым домом площадью 88 кв.м, жилым домом площадью 88,6 кв.м, квартирой площадью 38,6 кв.м, нежилым помещением площадью 4,8 кв.м, гаражом площадью 48 кв.м. в гаражном кооперативе, земельным участком площадью 641 кв.м , а также двумя земельными участками площадью по 1000 кв.м каждый.

В Сумской области Скопенко владеет несколькими земельными участками в селе Победа Глуховского района: это участок площадью почти 7,8 тыс. кв.м, земельный участок площадью 8,7 тыс. кв.м, земельный участок площадью 6,9 тыс. кв.м. Там же глава «ХТС» имеет жилой дом с надворными сооружениями площадью 51,8 кв.м.

Кроме этого, семья Скопенко имеет право пользоваться жилым домом площадью 388 кв.м в Харькове, владелицей которого указана гражданка Украины Татьяна Мажник.

Супруга Василия Скопенко, Светлана, согласно данным в его декларации, владеет земельным участком площадью 2,3 тыс. кв.м и жилым домом с надворными постройками площадью 92 кв.м. в селе Бугаевка Волчанского района Харьковской области. В Харькове она владеет недостроенной квартирой площадью 116 кв.м и недостроенным парковочным местом площадью 19 кв.м.

Как ценное имущество Скопенко в своей декларации указал швейцарские часы марки IWS стоимостью 225 тысяч гривен.

Также в декларации Василия Скопенко указан автомобиль Porsche Cayenne, который он приобрел в 2020 году почти за 3370000 гривен.

Жена Скопенко владеет автомобилем Mercedec-Benz V 250 за 2610000 грн.

Также в декларации в собственности у Василия Скопенко указан автоприцеп "Одиссей".

Кроме того, он имеет корпоративные права в трех предприятиях, в которых он является конечным бенефециаром: это ООО "Ващенковский" (50%, 1600000 гривен), ООО "Монтаженерго 2018" (44,25%, 2 млн гривен), ООО "Укрелектроконтакт" (100%, 6,4 млн гривен).

Что касается полученных в 2020 году доходов, то Василий Скопенко указал в декларации зарплату в АО "Харьковоблэнерго" – она составила 2540000 гривен. Его доходы в ПАО "Харьковэнергосбыт" в 2020 году составили 384,3 тыс. Грн. В ООО "Укрелектроконтакт" он получил 87,3 тыс. грн зарплаты, также 230 тысяч гривен составили дивиденды.

Его супруга в 2020 году получила 444,8 тыс. грн зарплаты в ПАО "Энергетическая компания" Барвинок ", а также ее доходы в ПАО" Харьковэнергосбыт " составили 77,8 тыс. грн. Также в декларации указываются социальные выплаты в размере 2,6 тыс. грн.

Наличными Василий Скопенко задекларировал 3 миллиона гривен, 120 тысяч евро, 90 тысяч долларов, а также 231 тысячу гривен в банке.

Супруга Светлана имеет наличными 500 тысяч гривен, 70 тысяч евро и 60 тысяч долларов.

Агентство Телевидения Новости