Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:23
Просмотров: 30

Новорічний флешмоб прямо на кордоні: прикордонники створили живу ялинку (ВІДЕО)

Новорічний флешмоб прямо на кордоні: прикордонники створили живу ялинку (ВІДЕО)

У Раві-Руській, на кордоні у Львівській області, прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону разом із подорожніми створили живу ялинку – теплий і зворушливий флешмоб, що наповнив пункт пропуску атмосферою свята.

Ставши частиною новорічної композиції, учасники акції нагадали – кордон – це не лише про контроль, а й про перші емоції зустрічі з домом.

Живу ялинку сформували на напрямку в'їзду в Україну – символічно, адже кожне повернення на рідну землю несе із собою надію, відродження та віру. Саме ці сенси несе у собі вічнозелена ялинка – дерево, що з покоління в покоління асоціюється з життям і святом.

До флешмобу долучилися понад 50 осіб. Це прикордонники та громадяни, які в цей момент перетинали кордон. Спільна дія об’єднала людей, подарувала щирі емоції та відчуття єдності.

Новорічний флешмоб прямо на кордоні: прикордонники створили живу ялинку (ВІДЕО)

Новорічний флешмоб прямо на кордоні: прикордонники створили живу ялинку (ВІДЕО)

Новорічний флешмоб прямо на кордоні: прикордонники створили живу ялинку (ВІДЕО)

Новорічний флешмоб прямо на кордоні: прикордонники створили живу ялинку (ВІДЕО)

Новорічний флешмоб прямо на кордоні: прикордонники створили живу ялинку (ВІДЕО)

Новорічний флешмоб прямо на кордоні: прикордонники створили живу ялинку (ВІДЕО)

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украина за год получила $52 млрд внешней помощи: названы основные доноры
Сегодня 06:40    19
В декабре Украину атаковал 5131 дрон. И не только
Сегодня 06:31    31
5,9 млн українців - біженці
Сегодня 06:15    44
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    65
Оперативна інформація станом на 16:00 31.12.2025 щодо російського вторгнення
31.12.2025 16:12    117
У Києві відкрили вуличну виставку про тисячолітню історію українського війська
31.12.2025 11:17    154
Влада рф остаточно позбавила гауляйтерів окупованого Криму права реєструвати нерухомість
31.12.2025 10:53    115
У польському інформаційному просторі фіксується активізація антиукраїнських інформаційних операцій із використанням ШІ-контенту
31.12.2025 10:11    124
З 1 січня запрацює Роумінг як вдома: в Мінцифри розповіли, що це не лише про тариф
31.12.2025 09:59    168
Японія передала майже €48 млн на програму відновлення України
31.12.2025 09:48    133
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 