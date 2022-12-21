Обласні депутати обіцяють прийняти бюджет до початку нового року

Харківська обласна рада на сесію 24 грудня. Про це повідомили у прес-службі.

Головне питання – бюджет на наступний рік. Але окрім цього, й питання перейменування Театра імені Пушкіна. Позбавити театру ім’я російського поета депутати не можуть вже декілька місяців, останнього разу вони так й не дійшли згоди – в останній момент з’ясувалося, що у частини обранців немає світла, вони не можуть доєднатися до засідання, а тому немає кворуму.

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