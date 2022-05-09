Облрада вимагає від окупованих громад ігнорувати псевдореферендуми

Таке рішення депутати облради прийняли на сесії сьогодні. Це перша сесія після початку повномасштабної війни росії проти України, й вона проходила у режимі відеоконференції. На сесії депутати затвердили офіційне звернення з таким текстом:

Харківської обласної ради до мешканців області, Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про засудження військової агресії Російської Федерації та підтримку територіальної цілісності та незалежності України

Вже понад два місяці у нашій країні відбувається повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації. При масштабному висвітленні іноземними мас-медіа ситуації в Україні російська армія продовжує здійснювати воєнні злочини та злочини проти людяності. На жаль, частина населених пунктів Харківської області в тимчасовій окупації, де ворог намагається нав’язати свої правила та закони. За наявною інформацією, окупаційні адміністрації мають на меті створити видимість «народного волевиявлення» для легалізації власних окупаційних органів влади.

Ми, депутати Харківської обласної ради восьмого скликання, категорично наголошуємо, що уся територія Харківської області була, є та буде невід’ємною частиною нашої єдиної держави – України. Закликаємо мешканців усіх без виключення населених пунктів області ігнорувати будь-які псевдореферендуми та/або «вибори». Ми упевнено стверджуємо, що ні такі псевдореферендуми, ні будь-які «вибори» не підтримуються керівництвом Харківської області та депутатським корпусом обласної ради, а також іншими законно обраними органами влади нашої Держави. Також наголошуємо, що нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації є незаконними, нікчемними, не створюють жодних правових наслідків.

Ми заявляємо, що Харківщина усім серцем та думками з мешканцями тимчасово окупованих територій. Кожного дня наша держава та наші воїни наближають звільнення від окупантів міст і сіл, що загарбав ворог. Ми віримо у нашу Перемогу та єдину неподільну Україну!

Ми, депутати Харківської обласної ради, повністю підтримуємо позицію Верховної Ради України, висловлену у Заяві про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні, яка прийнята народними депутатами України 14 квітня 2022 року.

Харківщина – це Україна. Україна суверенна та єдина.

Агентство Телевидения Новости