Олег Синєгубов в ефірі “Єдиних новин” розповів про ситуацію на Харківщині

«На Куп’янському напрямку тривають активні бойові дії.

Зараз ворог дуже активно поширює в інформпросторі фейки, що вони нібито захопили на Харківщині якісь території. Усі ці повідомлення неправдиві, повідомляє Олег Синєгубов.

Жодного населеного пункту ЗСУ не втратили.

Усі спроби росіян штурмувати наші позиції отримують жорстку відсіч, окупанти несуть відчутні втрати та повертаються на свої попередні позиції.

Не маючи успіхів на фронті, ворог веде масовані обстріли цивільного населення.

Тому евакуація з небезпечних громад триває.

За минулу добу вивезли ще 45 людей, з них 5 дітей та 26 жінок.

Усього за період з 9 серпня евакуйовано 601 людина, в тому числі 153 дитини.

Надаємо евакуйованим матеріальну та правову допомогу, забезпечуємо житлом.

Завершено ліквідацію наслідків обстрілу центру Куп’янська.

Наразі тривають роботи над усуненням пошкоджень на лівобережній частині міста. Найближчим часом в місті відновлять електро- та газопостачання», – підкреслив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости