"єОселя" стане доступнішою: кому держава компенсує частину внесків

За програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для переселенців та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат за кредитом у перший рік.

Про це йдеться в постанові Кабміну, передає Міністерство економіки України.

"Економічна правда" розповідає детальніше, хто може отримати компенсацію в рамках "єОселі" та що для цього потрібно?

▶ ️За що можна отримати компенсацію?

Насамперед, держава зможе компенсувати 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% від вартості житла). Наприклад, якщо квартира коштує 1,5 млн грн, то мінімальний перший внесок (20%) становить 300 тис. грн. З цією суми держава покриє 210 тис. грн.

Крім цього можна отримати компенсацію 70% виплат за кредитом за перший рік. Наприклад, якщо щомісяця треба платити по 10 тис. грн, держава зможе компенсувати по 7 тис. грн.

Також відшкодувати можна і супутні витрати: комісії, збори (крім державного мита), страхові платежі тощо. На це держава може виділити до 40 тис. грн.

▶ ️Які умови для отримання компенсації?

Отримати компенсацію в рамках програми "єОселя" зможуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які мешкають на прифронтових територіях.

Щоб отримати компенсацію, житло має відповідати декільком умовах. Перша – максимальна вартість житла не може перевищувати 2 млн грн. Тобто, якщо враховувати максимальні вартість і розмір першого внеску, то держава зможе компенсувати до 420 тис. грн.

Друга умова – вік житла. Для ВПО оселя у Києві та обласних центрах має бути не старше 10 років, а в інших населених пунктах – до 20 років.

Для жителів прифронтових територій житло можна обрати віком до 10 років на прифронтових територіях, в інших регіонах – до 3 років.

Важливо: отримуючи допомогу на погашення кредиту, людина не може користуватись іншими програмами для ВПО, спрямованими на вирішення житлового питання (допомога на проживання, субсидія на оренду житла).

▶ ️Як отримати компенсацію за "єОселю"?

Розширена програма почне діяти з 10 вересня 2025 року. Подати заявку на програму "єОселя" можна через застосунок "Дія". Далі потрібно дочекатися рішення від банка-партнера.

Українці, які хочуть отримати компенсацію, мають написати заяву у довільній формі та подати її до банку. Далі Пенсійний фонд перевіряє, чи підходить людина під умови.

Коли компенсацію призначили, гроші переказують на ескроу-рахунок отримувача. Гроші з цього рахунку можна отримати лише, якщо дотримуватися умов: сплатити 30% від першого внеску і вчасно щомісячно сплачувати за кредитом.

▶ ️Додаткова допомога від місцевої влади

Кошти на компенсацію за "єОселею" виділятимуть з державного бюджету. Крім цього, можуть залучати кошти міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та коштів місцевих бюджетів.

"Тобто громада, до якої перемістились ВПО, і яка зацікавлена у збереженні спеціалістів, може за бажанням дофінансувати ще частину кредиту, який має сплачувати людина", – пояснювали у Міністерстві соціальної політики.

У деяких громадах вже працюють подібні програми. Ознайомитися з ними можна на сайті "Укрфінжитло" або за цим посиланням.

У кожного регіону свої умови програм компенсації. Наприклад, у Сумській області компенсують 3% річних для ветеранів, а в Миколаївській області частково відшкодовують перший внесок військовим, яких звільнили з полону.

Джерело: epravda.com.ua

