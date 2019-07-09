Парламентские выборы: охранять порядок будут больше 10 тысяч полицейских

В Харьковской области 21 июля следить за безопасностью избирателей будут больше 10 тысяч сотрудников полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции.

По данным ЦИК, на Харьковщине находится более 2 миллионов избирателей. Для них на внеочередных парламентских выборах создаются 14 окружных избирательных комиссий. А кроме того, 1680 обычных и специальных избирательных участков.

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