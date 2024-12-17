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Підготовка новобранця в ЗСУ коштує 180 тисяч гривень: чим забезпечують Сухопутні війська

Підготовка новобранця в ЗСУ коштує 180 тисяч гривень: чим забезпечують Сухопутні війська

На базову загальновійськову підготовку (БЗВП) для кожного рекрута виділяється понад 180 тисяч гривень.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, пише Судово-юридична газета.

Так, там зазначили, що кожен мобілізований обовʼязково отримує бойовий єдиний комплект. До нього входять кашкет, панама, шапка, літній і зимовий костюми, шкарпетки, натільна білизна, черевики (літні та зимові), рукавиці та інші предмети. Також передбачено захисні окуляри, шоломи й бронежилети, налокітники, наколінники, тактичні рюкзаки, підсумки й спальні мішки.

Усе це майно залишається у власності військовослужбовця, за винятком бронежилета та шолома, які необхідно повернути.

За даними Сухопутних військ, сьогодні загальна вартість забезпечення рекрута на час проходження БЗВП становить 180 804 гривні. З них 99 тисяч гривень виділено на обмундирування, 75 727 гривень — на забезпечення боєприпасами, а 5 681 гривня — на продовольство.

«Щодо боєприпасів, то навчальні центри не мають жодного дефіциту — усі повністю забезпечені калібром 7,62 мм у необхідному обсязі», — запевнили у Сухопутних військах.

Агентство Телевидения Новости

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