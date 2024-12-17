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Прапори нацистського третього райху та комуністичного срср на землі під ногами у вояків Української повстанської армії
Дереворит УПА. Гравюра авторства легендарного повстанського митця Ніла Хасевича.
«Поки буде залишатися бодай одна краплина моєї крові, я буду битися з ворогами свого народу. Я не можу битися з ними зброєю, але я б’юся різцем і долотом. Я, каліка, б’юся у той час, коли багато сильних і здорових людей у світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива», —Ніл Хасевич.
Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10138
Темы: історія, війна, пропаганда, україна