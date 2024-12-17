росія буде легалізувати відносини з переможцями громадянської війни у Сирії

Пробний камінь вже закинув Рамзан Кадиров, який заявив, що потрібно запустити процедуру виключення «Хайят Тахрір аш-Шам» та її представників з російського списку терористичних організацій.

Ватажок Чечні запропонував розпочати процедуру виключення протурецького угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам», щоб не дати «колективному Заходу» посварити екстерористів з росією.

На його думку, необхідно організувати роботу контактної групи двох країн, яка зможе побудувати перші зв’язки і почати вирішувати проблеми.

Також москва планує виділити кошти на допомогу новій сирійській владі і передати їй енергоносії. Але все залежить від волі султана Ердогана. Якщо він вирішить, що хоче допустити путіна до розподілу пирога.

Джерело: https://t.me/berezoview/32064

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