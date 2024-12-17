СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України

Служба безпеки задокументувала воєнні злочини з боку російського генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова – начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил рф.

Посадовець відповідальний за масове застосування рашистами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України.

За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Зокрема, йдеться про бойові гранати «К-1», які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.

Протягом повномасштабного вторгнення рф до військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад 2 тис. військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння.

Здебільшого окупанти використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів на пункти оборони українських захисників.

Від приведення в дію гранат з хімічним зарядом його отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи.

У такий спосіб рашисти намагаються змусити українських воїнів виходити з окопів під прямий вогонь окупантів.

За даними слідства, окупанти застосовують небезпечні хімічні речовини переважно на найгарячіших напрямках бойових дій, де намагаються приховати застосування хімзасобів під щільним артвогнем.

СБУ ідентифікувала на полі бою і передала у процесуальний спосіб (chain-of-custody) до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунту.

Дві лабораторії цієї установи, які діють окремо одна від одної, підтвердили відповідні воєнні злочини росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кіріллову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування триває для документування інших фактів порушення окупантами міжнародного гуманітарного права.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Внаслідок вибуху в Москві, попередньо, загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов та його помічник, пише Baza.

Пишуть, бабахнуло, коли вони заходили у підʼїзд. Вибухівка, попередньо, була примотана до електросамокату. Вибух був дистанційним.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13602, https://t.me/istrebin/14142

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