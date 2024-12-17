Тіньовий флот може допомогти москві не тільки доходами від продажу нафти, й іншими способами — POLITICO

Тіньовий флот рф, який складається із суден, що офіційно не мають відношення до москви, становить небезпеку для суден, що діють законно, прибережних держав і морського середовища. Але він також становить додаткову загрозу для членів НАТО — росія може використовувати цей величезний флот для стратегічних морських перевезень, вказують у Politico.

Ще до того, як західні уряди запровадили обмеження на ціну російської нафти в 60 доларів за барель у грудні 2022 року, західні морські страховики справедливо припускали, що такий крок буде зроблено.

Ці ж страховики почали відмовлятися від страхування танкерів, що перевозять російську нафту, ще до того, як було оголошено про введення обмеження. Потім, коли воно було введено, їм довелося повністю припинити страхування, оскільки вони пов'язані законами своїх країн.

Західні судноплавні компанії також були зобов'язані дотримуватися граничних цін. Більшість судноплавних компаній, розташованих в інших країнах, припинили транспортування російської нафти, що перебуває під санкціями, оскільки це означало б плавання без належної страховки від нещасних випадків.

Все це мало скоротити найважливіші доходи рф від продажу нафти і, можливо, переконати москву припинити війну в Україні. Замість цього обмеження цін на нафту призвело до вибухового зростання тіньового флоту.

До введення цінового обмеження та інших санкцій тіньовий флот складався з декількох сотень суден, що перевозили санкційні товари до Ірану, Венесуели та Північної Кореї і назад.

Але раптово росія виявилася вкрай залежною від тіньового флоту, а отже, багато судновласників, які офіційно працюють, раптом виявилися зацікавлені в продажу їй старих кораблів.

Армада зростала дуже швидко. Хоча «тіньові» судна за визначенням важко ідентифікувати, зараз, за оцінками, цей флот становить 17% світового нафтоналивного флоту, і до нього входить велика кількість танкерів і вантажних суден.

Це означає, що власники понад 1000 торгових суден стали на бік росії.

Звісно, тіньові власники, що ховаються за компаніями з латунними табличками в затишних куточках, можуть не підтримувати кремль у політичному плані, але вони скористалися можливістю для бізнесу. І ці власники та судна цілком можуть допомагати кремлю й іншими способами. Зокрема, кремль може використовувати ці кораблі для стратегічних морських перевезень.

Стратегічні морські перевезення — це одна з тих незамінних військових операцій, які здійснюються далеко від сторонніх очей — комерційні судна перевозять необхідне армії обладнання, від танків до палива. І якщо росія або її друзі вирішать розв'язати новий військовий конфлікт, то тепер вони зможуть задіяти тіньовий флот.

Багато тіньових суден назавжди втрачено для офіційного судноплавства.

"Ці судна вже неофіційно обслуговують росію та інші країни, які покладаються на тіньовий флот... Той факт, що тіньовий флот доступний цим країнам у мирний час, означає, що він також може бути доступний, коли ситуація стане менш мирною", — зазначив генеральний директор норвезької компанії DNK, що страхує морські військові ризики, Свейн Рінгбаккен.

Це важливо не тільки тому, що росії можуть знадобитися стратегічні морські перевезення, а й тому, що американські морські перевезення перебувають у дуже важкому становищі.

З перших років Холодної війни система стратегічних морських перевезень складалася з суден і моряків, найнятих Командуванням морських перевезень Пентагону, а також суден і моряків, організованих цивільною Морською адміністрацією і найнятих за контрактом з приватного сектора. Хоча в той період ця система в основному функціонувала добре, зараз вона переживає не найкращі часи.

Сьогодні 17 із 44 суден типу roll-on/roll-off (призначених для перевезення колісних вантажів), що експлуатуються Транспортним командуванням США, мають вік 50 років і більше. Водночас Морське управління наразі має у своєму розпорядженні 92 судна — порівняно з 2277 у 1950-х роках.

При цьому наразі понад 90% американського військового обладнання доставляється в Європу морем.

Американський судноплавний сектор теж не може нічим допомогти, оскільки він малий і максимально завантажений. За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, наразі під прапором США ходить 3531 торговельне судно (3,4% від загальної кількості суден у світі).

росія, своєю чергою, має під своїм прапором 2910 торговельних суден, але завдяки тіньовому флоту в її розпорядженні можуть бути і сотні інших.

Першочерговим завданням Америки в цьому питанні, безперечно, має бути налагодження власних стратегічних морських перевезень — тим паче, що тепер їй доведеться планувати перспективу збройного конфлікту не лише з росією, а й з Китаєм, роблять висновок аналітики.

Джерело: https://t.me/znua_live/181511

Новости портала «Весь Харьков»