На махачкалу ― відступ росії із Сирії триває

15 грудня 2024 року колони військ держави-агресора продовжили стягуватись з глибини країни до баз у Хмеймімі та Тартусі, контроль над якими кремль прагне і сподівається зберегти.

Військово-транспортні літаки рф продовжили човниковий рух з Сирії до аеродромів на території росії, зокрема до чкаловска, нижнього новґорода та махачкали.

До вивезення озброєння, військової техніки та особового складу росія задіяла Іл-76МД зі складу 196 військово-транспортного авіаполку, два Іл-76МД зі складу мвс рф та два Ан-124-100 зі складу 224 льотного загону, що належить до структури міноборони держави-агресора.

Джерело: gur.gov.ua

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