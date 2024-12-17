Протидія ЄС тіньовому флоту

Дванадцять держав — Німеччина, Велика Британія, Польща, Нідерланди, п'ять країн Північної Європи і три країни Балтії — домовилися разом протидіяти тіньовому флоту, за допомогою якого росія експортує нафту в обхід встановленої G7 цінової стелі — спільну заяву опубліковано на сайті уряду Естонії.

У заяві, яку ухвалили під час зустрічі глав держав Об'єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Force) у Таллінні, ідеться про те, що, зокрема, шість країн — Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія — тепер перевірятимуть страхові документи підозрілих суден, які прямують через протоку Ла-Манш, Данські протоки, Фінську затоку і протоку Ересунн.

За допомогою цих заходів дванадцять країн розраховують не тільки обмежити доходи рф від експорту енергоносіїв, які дозволяють їй вести війну в Україні, а й підвищити екологічну безпеку регіону.

Екологи встановили, що майже 200 танкерів «нафтового флоту» застаріли і мають бути виведені з експлуатації.

Останніми роками вони стали причиною кількох розливів нафти.

«російський тіньовий флот становить загрозу для безпеки, економіки та навколишнього середовища Європи.

Ті, хто обирає «дії в тіні», мають бути готові до наслідків. Ми робимо скоординовані кроки, щоб стримувати тіньовий флот росії і запобігати спробам обходу санкцій», — заявив естонський прем'єр-міністр Крістен Міхал.

Санкції проти тіньового флоту рф увійшли до 15-го пакета ЄС 16 грудня міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили 15-й пакет санкцій проти росії за її агресивну війну проти України.

Зокрема, обмеження було введено проти 52 суден із третіх країн, які входять до тіньового флоту рф.

Тим самим загальна кількість суден під санкціями ЄС досягла 79.

Їм заборонено входити в порти Європейського союзу і отримувати послуги від європейських компаній.

Євросоюз також ввів санкції проти російських оборонних і судноплавних компаній, що відповідають за транспортування сирої нафти і нафтопродуктів морським шляхом.

Крім того, в листопаді уряд Великої Британії вніс до списку санкцій ще 30 суден, які є частиною тіньового флоту росії, тим самим розширивши їхню кількість до 73.

Цінова стеля була введена країнами «великої сімки» одночасно з нафтовим ембарго ЄС у грудні 2022 року, щоб не допустити продажу російської нафти за цінами, вищими за 60 доларів за барель, на інших ринках.

Західним страховим компаніям заборонено страхувати танкери, якщо вони перевозять нафту для продажу за ціною, вищою за встановлену стелю.

Для обходу цих обмежень рф створила тіньовий флот.

Джерело: https://t.me/znua_live/181578

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