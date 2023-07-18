Підписано закон про звільнення зі служби військових, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення підстав звільнення з військової служби у період воєнного стану.

Про це свідчить сайт Верховної Ради. У статтю 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» внесли додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану. Ідеться про військовослужбовців, яких призвали під час мобілізації, та тих, які проходять службу за контрактом, пише Громадське.

Закон поширюється на військових, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час гарантування безпеки та стримування збройної агресії рф у Донецькій і Луганській областях та під час дії воєнного стану.

Документ визначає, що близькими родичами є чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Які ще є підстави для звільнення зі служби?

Серед підстав, які дозволяють звільнитися з військової служби під час воєнного стану, є: стан здоров’я, вік, набуття чинності обвинувального вироку щодо військового, а також низка сімейних обставин.

Наразі контрактники, на відміну від мирного часу, можуть покинути армію лише після оголошення демобілізації. Детальніший перелік підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану можна переглянути тут.

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