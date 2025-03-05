Підрив ВПК росії та здобуття важливих розвідданих ― Кирило Буданов вручив державні нагороди кіберактивістам
Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня кіберактивістам групи LASKA.
Це перший в історії ГУР випадок, коли кіберфахівці з цивільного сектору отримують державні нагороди такого рівня за свій професійний внесок у зміцнення національної безпеки.
Відзначені кіберактивісти співпрацюють із воєнною розвідкою з першого дня повномасштабного вторгнення росії.
Їхні майстерні дії у кіберпросторі ворога значно знизили спроможності військово-промислового комплексу держави-агресора росії, а також забезпечили здобуття критично важливої інформації.
Продовжуємо боротьбу з російським агресором!
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua