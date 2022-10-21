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Перехід на зимовий час: чи треба переводити годинники у 2022 році

Перехід на зимовий час: чи треба переводити годинники у 2022 році

В країні перехід на зимовий час відбувається щорічно в останню неділю жовтня. У 2022 році подія припадає на 4:00 30 жовтня. Стрілки годинників переводяться на годину назад.

Дискурс про скасування переведення часу в Україні триває з 2019 року після того, як аналогічне обговорення почалося у Євросоюзі. Єврокомісія та Європарламент того року підтримали рішення про відмову від зміни часу, але для остаточного затвердження необхідне рішення Європейської Ради, яка ще досі його не ухвалила. Річ у тім, що територія організації знаходиться у трьох часових поясах, тому окремі країни-члени так і не дійшли спільного рішення щодо скасування переходу. Тому питання тимчасово заморозили.

В Україні обговорення цієї теми востаннє відбулося у 2021 році. Тоді Верховна Рада не підтримала законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні», автором якого є чинний голова українського парламенту Руслан Стефанчук. 

У документі йшлося про те, аби залишити Україну на зимовому часі й скасувати перехід на літній. Парламент вирішив направити законопроєкт до Комітету ВР з питань економічного розвитку на доопрацювання. Вже у жовтні 2021 року Стефанчук заявив, що народні депутати повернуться до цього пізніше, але питання не на часі.

Агентство Телевидения Новости

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