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США чинили на владу України тиск через мобілізацію

США чинили на владу України тиск через мобілізацію

США чинили на владу України тиск через мобілізацію, пише видання The New York Times із посиланням на джерела.

За даними журналістів, тоді як американські чиновники домагалися схвалення Конгресом США подальшої військової допомоги ЗСУ, вони також вимагали від української влади "розв'язати проблеми з призовом".

NYT пише, що помічник державного секретаря США Джеймс О'Браєн під час свого візиту до України зазначив, що "мобілізаційні зусилля країни мають не менше значення для стабілізації фронту і перелому ходу війни, ніж артилерія". "Україна має бути впевнена, що у неї є люди, необхідні для боротьби", - казав він.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/22735

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