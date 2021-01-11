Первые дни локдауна: полиция фиксирует сотни нарушений

За нарушение правил зимнего локдауна в суд пойдут более полутора сотен жителей Харькова. Именно столько протоколов составили полицейские после проверок. Были проверены также магазины, рынки, рестораны и кафе. В полиции напоминают, за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Елена Соболевская, старшая инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области:

Харківські поліцейські виявили 158 правопорушень. 26 протоколів складено відносно керівників і працівників суб’єктів господарювання та інших фізичних осіб. 107 - за фактом перебування громадян без засобів індивідувального захисту в громадських будинках, спорудах. 25 - за перебування громадян без маски у громадському транспорті.

Локдаун стартовал в прошлую пятницу. На ближайшие три недели запрещается посещение школ, работа не продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, кроме доставки и работы на вынос, проведение развлекательных мероприятий. Под ограничения попали кинотеатры и театры, закрылись спортивные залы и бассейны. С выходных интернет пестрит публикациями о том, что люди не могут приобрести в супермаркетах губки для мытья посуды, носки и иногда даже средства интимной гигиены.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины:

Я вважаю, що ці 16 днів, які ми відвели на це, можливо до них було підготуватися. Що таке підготуватися? Ну точно можливо було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час. Навіть, якщо ви не встигли купити шкарпетки або футболки, ви це спокійно можете зробити за допомогою інтернет-магазину.

Впрочем, например, вот на Салтовке предприниматели, торгующие прямо на улице товарами не первой необходимости, продолжают продавать шапки, носки и колготы.

Люди быстрее сдохнут с голоду, чем именно не от коронавируса, а именно…

Птому что дайте мне денег, я буду дома сидеть.

Ряд магазинов работает на вынос и с адресной доставкой. Не на камеру в «Еве», например, рассказали, что работают, однако в помещении вместе с персоналом может находиться только десять человек. Уверяют, что усилили дезинфекцию. «Эпицентр» работает, однако заказ люди делают через интернет-магазин, а потом приезжают и забирают покупку.

Павел, покупатель:

Онлайн и ну, заказываешь у продавца и забираешь. Не, ну удобнее зайти, посмотреть, выбрать и купить, чем через интернет.

Только по предварительной записи работают салоны красоты. Нина - мастер маникюра, говорит, прошлый локдаун сильно ударил по карману. Пришлось поменять помещение с более дешевой арендой, так как арендодатели не шли на уступки. Люди очень боялись идти к мастерам. В этом году - все иначе. Клиенты отказываются только тогда, когда заболели.

Нина Козачук, мастер маникюра:

У нас сейчас график разделен так, чтобы клиенты не пересекались. Обязательно всех мы пускаем в масках. Выдаем обязательно бахилы. Мы клиентов не разуваем, обязательно по предварительной записи.

Харьковчане радуются, что работает транспортное сообщение. Говорят, в прошлый раз они из-за приостановки метро, электричек и поездов были совершенно ограничены в передвижении. Люди из сел вообще могли выехать только на собственном авто или на такси.

Елена, харьковчанка:

В прошлом году всё как-то построже было. А сейчас уже, как бы локдаун есть, но большинство магазинов работают, люди меньше переживают по поводу коронавируса. Послабления немного есть. На словах карантин есть, но так, люди работают все, куда деваться.

Елена, харьковчанка:

Метро. Самое главное было весной закрыто метро. Эти переполненные автобусы, ты мешаешь людям, они смотрят на тебя как на…

В центре города в новогоднем городке не работают все заведения общественного питания, только каток и детские аттракционы, но с соблюдением карантинных норм. На Харьковщине за сутки на ковид-19 заболело 95 человек. За период наблюдения на Слобожанщине количество инфицированных подходит 73000 человек.

Агентство Телевидения Новости