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В Минздраве выступили за продолжение локдауна после 24 января

В Минздраве выступили за продолжение локдауна после 24 января

Министр здравоохранения Максим Степанов выступил за продолжение локдауна в Украине после 24 января.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

"Я настаиваю на этом ... Почему? Потому что первое - у нас были праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей. Люди ездили к родственникам. Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа больных COVID-19", - сказал глава Минздрава.

Также министр напомнил, что на январь приходится сезонный рост количества больных гриппом. Степанов отметил, что распространению гриппа, так же, как и «ковида», можно предотвратить, сократив контакты.

«Мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему», - добавил он.

Напомним, в Украине  с полночь 8 января по 00:00 25 января был введен усиленный карантин. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские работают по предварительной записи. 

Кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. 

Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: локдаун

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