Податки для ФОПів планують підвищити

Національна стратегія доходів Мінфіну (https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%202024%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20(1).pdf)

● Протягом трьох років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%.

● ФОПів другої та третьої груп об’єднають в одну групу.

● Податки стануть диференційованими: від 3% для торгівлі до 17% для окремих видів послуг.

● Першу групу ФОПів скоротять, залишивши лише найменш прибуткові види діяльності. Фіксовану ставку податку скасують, а податки сплачуватимуться з реального доходу.

● Усі підприємці другої групи будуть зобов’язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

● Поріг для реєстрації платником ПДВ пошириться на всіх підприємців спрощеної системи.

● Будуть скасовані винятки щодо обліку товарів, які дозволяють деяким підприємцям працювати без звітності.

-----------

Податковий комітет це ніколи не пропустить, — нардеп Железняк про можливе підвищення податків для ФОПів

Джерело: https://t.me/c/1197363285/157676

Новости портала «Весь Харьков»