Податківці дали роз’яснення щодо нових форм фіскальних чеків

Із 1 березня в Україні запровадили нові форми розрахункових документів (фіскальних чеків). Податківці пояснюють, що у нових чеках відображаються лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку.

Відповідні пояснення оприлюднили у Державній податковій службі.

"Тобто рядок "решта" не заповнюється, якщо такої решти при проведенні розрахунку не було", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це правило стосується й інших реквізитів, які передбачені формою.

Наприклад, можуть не зазначатися такі реквізити: ІПН платника ПДВ – якщо платник не зареєстрований платником ПДВ; УКТЗЕД – якщо товар не підакцизний; реквізит марки акцизного податку – якщо товар не маркований.

Крім того, можуть бути відсутні рядки 12-17, якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка і пристрої не зʼєднані і не поєднані. Ставки податків також не зазначаються, якщо суб’єкт господарювання не є платником таких податків тощо.

Джерело: censor.net

Новости портала «Весь Харьков»