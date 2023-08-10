Польща розмістить на кордоні з Білоруссю 10 000 солдатів
До операцій на прикордонних територіях будуть залучені 4000 військовослужбовців, ще 6000 становитимуть резерв.
Польща посилить кордон із Білоруссю десятьма тисячами військових. Про це 10 серпня повідомила газета Rzeczpospolita з посиланням на міністра національної оборони Маріуша Блащака, пише Кореспондент.
«Буде близько десяти тисяч солдатів – чотири тисячі військовослужбовців безпосередньо братимуть участь в операції, що стосується підтримки кордону, і шість тисяч в резерві», – пояснив глава Міноборони.
Він додав, що це будуть солдати, які вдосконалюватимуть навички у гарнізонах на сході країни.
Блащак також наголосив, що протягом двох років Польща матиме найсильнішу сухопутну армію в Європі, за умови, що процес зміцнення війська продовжиться.