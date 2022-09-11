Понад 40 населених пунктів звільнено в Харківській області

Контрнаступ на Харківщині триває: маємо певний успіх, про який можемо говорити дуже обмежено, однак дуже обнадійливо. Звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп’янського і Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов виданню Думка.

«Ці населені пункти визначаються вже десятками. На сьогоднішній час ми можемо говорити десь приблизно про 40, але насправді їх значно більше, ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних Сил, яка наразі триває.

А загалом на півночі, північно-східному напрямку наші Збройній Сили свої позиції тримають. Їх постійно намагається атакувати ворог, намагається прорвати, атакує з усіх видів озброєння. Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях.

Враховуючи військову обстановку і той стан на фронті, який я зараз озвучив, ворог не перестає, на жаль, фактично тероризувати місцеве населення, наносити удари по місту Харкову. Сьогодні були удари по центральній частині міста Харкова. Ворог це умисно робить удень, коли на вулиці велика кількість людей. Удари не прицільні. За нашою інформацією, ворог просто вистрілює снаряди «Урагану» по центральній частині Харкова, по великому скупченню людей. Так само ідуть удари по цивільній інфраструктурі: це лікарня в місті Чугуєві».

Агентство Телевидения Новости