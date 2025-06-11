Понад 40 тисяч українців отримують допомогу по безробіттю: який обсяг виплат

Кількість українців, які отримують допомогу по безробіттю, станом на кінець травня складала 40,7 тисяч.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Зазначається, що зараз максимальний розмір допомоги по безробіттю складає від 3,6 до 8 тисяч гривень.

Мінімальну суму станом на кінець травня отримували майже 1,2 тисячі безробітних, максимальну – майже 11 тисяч.

За даними служби зайнятості, найчастіше виплати допомоги отримували люди, які втратили роботу у Дніпропетровській області – майже 4 тисячі, у Харківській – 2,6 тисячі та Полтавській – 2,5 тисячі.

Найменше безробітних, яким були передбачені подібні виплати, з реєстрацією у Херсонській області – 380 людей та у Закарпатській – трохи більше 800 шукачів роботи.

Станом на кінець квітня кількість осіб, які отримували допомогу по безробіттю, становила більше 41 тисячі, на кінець березня– 42 тисячі, на кінець лютого та січня – по 45 тисяч. Тобто за півроку кількість отримувачів такої допомоги скоротилася.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»