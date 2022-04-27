Потрібен глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами - Президент

Після всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є в російської держави.

Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/1392

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