Президент Европарламента поддержала передачу Украине танков Leopard

Президент Европарламента Роберта Метсола положительно отреагировала на решение Германии передать танки Marder в Украину. Кроме того, она также поддержала поставки танков Leopard для защиты от агрессии российской федерации.

Метсола обратила особое внимание, что важно продолжать военную поддержку Украины, так как рф хотела бы, чтобы Европа отвернулась от Киева.

«Этого нельзя допускать. Важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила собственные силы обороны и стала настоящим оборонительным союзом», – сказала президент Европарламента.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11586

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