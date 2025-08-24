Президент Фінляндії: Трамп майже втратив терпіння щодо путіна

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його нещодавні переговори з президентом США Дональдом Трампом вказують на те, що американський лідер втрачає терпіння щодо очільника крмеля Володимира путіна через затримки росії у просуванні до миру в Україні.

Про це фінський президент заявив у інтерв’ю фінському каналу YLE TV1, повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

«У моїй останній розмові з президентом Трампом у четвер увечері були деякі невеликі ознаки того, що його терпіння вичерпується», - сказав Стубб.

Він вважає малоймовірною зустріч Президента України Володимира Зеленського з очільником крмеля через півтора тижня, як планувалося, та додає, що «саме тоді терпіння, ймовірно, закінчиться».

«Він (Трамп – ред.) єдина людина, яку путін слухає, і, чесно кажучи, єдина, кого путін боїться», - сказав Стубб.

Щодо власної участі у зустрічі 18 серпня у Вашингтоні він зазначив, що «і Трамп, і Зеленський хотіли, щоб він приєднався».

Фінський президент зауважив, що на цій зустрічі в Овальному кабінеті європейські лідери дотримувалися "чіткої хореографії", яка була напрацьована протягом останніх тижнів. Генсек НАТО Марк Рютте розпочав переговори, а потім виступали лідери великих країн.

«Якщо дискусія приймала поганий хід, до неї мала приєднуватись італійська прем’єрка Джорджа Мелоні», - сказав Стубб, додавши, що його роль полягала в тому, щоб завершити переговори та справити враження на Трампа.

«Мета Європи полягає в тому, щоб США надали Україні гарантії безпеки у вигляді протиповітряної оборони та розвідки, але ці гарантії будуть «дуже відрізнятися від статті 5 статуту НАТО», - зазначив президент Фінляндії.

Як повідомляв Укрінформ, Президент США Дональд Трамп упевнений, що за два тижні стане очевидним, чи буде мир в Україні, при цьому він не виключив змін у власному підході для його досягнення.

У понеділок, 18 серпня, Президент України спільно з низкою європейських лідерів провів у Вашингтоні зустріч з президентом США Дональдом Трампом з метою обговорення мирного врегулювання російської війни проти України та майбутньої архітектури безпеки України та Європи.

Джерело: ukrinform.ua

