«Президент» на фронті (ВІДЕО)

Солдат Кравчук родом з Івано-Франківської області. До війська він працював на м’ясокомбінаті й мав бронь, але коли термін її дії добіг кінця, а нова затримувалася – чоловік опинився у війську. Хоча мав законні підстави для відстрочки (виховує дитину з інвалідністю), він вирішив не ховатися.

«Спочатку був Чернівецький прикордонний. Мене направили на навчання. Після БЗВП мене направили сюди у 4-й. Поки що не жалію. Страшно, але цікаво. Начебто все спокійно було. Готувався до гіршого. Час від часу FPV пролітають, «вертушка» залітає, 120-мм міномет може відпрацювати».

Позивний «Президент» отримав миттєво – через прізвище першого очільника незалежної України. Початок служби для нього став викликом: від невідомості та тривоги за родину до усвідомлення реалій війни. «Президент» зізнається, що спочатку не уявляв себе в ролі штурмовика, але бойовий досвід на Харківщині змінив сприйняття небезпеки.

«Були у мене такі знайомі, що навіть на навчанні просто постріляти по піску боялися. Ну який з нього може бути штурмовик? Не кожен готовий психологічно. Але я так скажу: вони до нас зі зброєю прийшли й хочуть, щоб ми були лояльними? Так не буде. Хай краще не лізуть, бо будемо вбивати».

Попри те, що вдома на нього чекають дружина та двоє синів, він продовжує виконувати свій обов’язок там, де зараз найважче.

