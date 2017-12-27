Президент Украины приехал встречать освобожденных пленных

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы встретить освобожденных в рамках обмена пленными украинцев.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко уже на Донбассе, где встречает наших ребят из плена", - написал он.

Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что по состоянию вечер среды уже освобождены 68 украинских заложников.

"Уже тут. Ждем. Нервничаем. На 16:10 освободили 68 человек", - написал он в своей странице в Facebook.

При этом Ирина Луценко сообщила на своей странице а Фейсбуке:

"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершен. Украинская сторона получила 74 заложников, которые являются на глазах в. Они идут домой!"

Новости портала «Весь Харьков»