Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:14
Просмотров: 157

Президент Украины приехал встречать освобожденных пленных

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы встретить освобожденных в рамках обмена пленными украинцев.

Президент Украины приехал встречать освобожденных пленных

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко уже на Донбассе, где встречает наших ребят из плена", - написал он.

Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что по состоянию вечер среды уже освобождены 68 украинских заложников.

"Уже тут. Ждем. Нервничаем. На 16:10 освободили 68 человек", - написал он в своей странице в Facebook.

При этом Ирина Луценко сообщила на своей странице а Фейсбуке:

"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершен. Украинская сторона получила 74 заложников, которые являются на глазах в. Они идут домой!"

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей


Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 