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Примерно в одно и то же время Украина и Армения получили "геополитический выбор"

Примерно в одно и то же время Украина и Армения получили геополитический выбор

Армения прогнулась под Москву, поведясь на региональную безопасность под крылом Москвы и её ультиматумы.

Украина не прогнулась, а героически отстаивала свою свободу, независимость и прозападную направленность сначала во время Революции Достоинства, затем в период АТО...

И сейчас, спустя 8 лет, и Армения, и Украина находятся в состоянии угрозы суверенитету и независимости.

Но есть нюанс.

За Украиной стоят сильнейшие государства мировой экономики, которые накачивают страну деньгами и оружием, чтобы героический народ выиграл в войне, создав мощнейший блок государственной независимости. Украина после окончания войны станет одним из ключевых государств Восточной Европы; она запустит новую систему коллективной безопасности в Европе. И Украина это заслужила своим героизмом и самоотверженностью.

А Армения, пойдя за Россией, стала жертвой кулуарных интриг и банальной слабости Москвы. Ей никто не поможет против Азербайджана, ее никто не защитит, и ей никто не предоставит оружие для обороны.

Сейчас не время задавать вопрос "Кто виноват?". Поздно.

Армения пошла по пути наименьшего сопротивления, делая ставку на "наименьшем риске". В этом трудно кого-то винить; мы часто не хотим идти на стратегически верные, но в моменте болезненные шаги. Так вот и Европа десятилетиями кормила Кремль нефтяными и газовыми деньгами, дав возможность бензоколонке в дальнейшем диктовать свои условия.

Как мы сейчас видим, трансформация энергорынка не была невозможной. Это сложный и болезненный процесс для европейских экономик, но только сквозь лишения, жертвы, риски можно добиться суверенитета.

Украина это доказала. Когда все разведки говорили о том, что падение Киева возможно, украинские герои доказали, что свободный и жертвенный народ нельзя победить. И сейчас масштабы военной помощи на волне триумфа ВСУ с западным оружием возрастут. Даже самые тихие - та же Германия - будут давить на свои правительства, чтобы быть на первой странице списка спонсоров украинской победы.

А вот Армения своей тогдашней тактикой "наименьшего риска" завела себя в нынешний геополитический тупик.

Армения не может надеяться на Россию, которую выбрала как фактор "минимального риска".

Армения не может надеяться на Запад, поскольку в момент рокового выбора пошла по лёгкому пути.

И он привел, как собственно всегда ведёт любой путь сотрудничества с Россией, в ловушку.

Поэтому Казахстан сообщает, что готов покинуть ОДКБ, получив гарантии от Китая. В дальнейшем распадётся вся "ось кремлевского влияния". Суть в том, что все те, кто надеялись на протекторат Москвы, будут похоронены под ее же обломками.

Некоторым уже поздно "перестегивать шлемы". А у других ещё есть немного времени, чтобы вырваться из мертвой петли.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7466

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