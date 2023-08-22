Пробаційний нагляд: до Кримінального кодексу введуть новий вид покарання

За цілу низку злочинів, передбачених Кримінальним кодексом, замість арешту зможуть застосовувати пробаційний нагляд.

Відповідні зміни Верховна Рада готується ухвалити у другому читанні як закон, повідомляє Судово-юридична газета.

У КК з’явиться нова стаття 59-1 «Пробаційний нагляд».

Відповідно до неї покарання полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов’язки:

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробаціїповідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчанняне виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Суд може покласти на засудженого до пробаційного нагляду обов’язки:

використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.

Обовʼязок використовувати електронний засіб контролю і нагляду встановлюється судом на строк від одного місяця до одного року.

Пробаційний нагляд призначається на строк від одного до 5 років.

Повний перечень змін у Кримінальному кодексі України дивиться за посиланням.

Агентство Телевидения Новости